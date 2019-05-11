Искусство сна: коты, которые познали дзен Любой человек, у которого есть кот или кошка, знает, что эти животные обладают удивительной способностью спать где они хотят и как они хотят, практически в любой позе. Мы собрали три дюжины котиков, познавших все тайны сна. Вот вам и отличный план на ближайшие выходные.