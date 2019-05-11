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Суббота, 11.05.2019
Искусство сна: коты, которые познали дзен
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Искусство сна: коты, которые познали дзен

Любой человек, у которого есть кот или кошка, знает, что эти животные обладают удивительной способностью спать где они хотят и как они хотят, практически в любой позе. Мы собрали три дюжины котиков, познавших все тайны сна. Вот вам и отличный план на ближайшие выходные.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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