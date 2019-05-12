Самый сок: снимки, которые идеально описуют интровертов Если вы хотя бы раз отменяли планы, чтобы побыть наедине с собой, или мечтали поскорее уйти даже с самой веселой вечеринки, то вы поймете всю боль и радость людей из нашей подборки. Мы собрали фотографии и ситуации, которые будут знакомы и понятны всем интровертам. Предлагаем найти укромный уголок и оценить их жизненность.