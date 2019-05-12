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Воскресенье, 12.05.2019
Самый сок: снимки, которые идеально описуют интровертов
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Самый сок: снимки, которые идеально описуют интровертов

Если вы хотя бы раз отменяли планы, чтобы побыть наедине с собой, или мечтали поскорее уйти даже с самой веселой вечеринки, то вы поймете всю боль и радость людей из нашей подборки. Мы собрали фотографии и ситуации, которые будут знакомы и понятны всем интровертам. Предлагаем найти укромный уголок и оценить их жизненность.
jumor.temaretik.com
Фото: jumor.temaretik.com
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