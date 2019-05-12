Смешные фотографии девушки, которая заменила бывшего на кусок мяса Американка Даниэль (Danialle), решив расстаться с парнем, столкнулась с той же проблемой. Решение вопроса оказалось гениально простым. Она закрыла нежелательный объект изображением желанного и любимого предмета — стейка.