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Среда, 22.05.2019
"Тебе конец, хозяин": смешные фото животных, которые ненавидят мыться
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"Тебе конец, хозяин": смешные фото животных, которые ненавидят мыться

Многие владельцы кошек и собак знают, что их любимцы отдадут все что угодно, лишь бы их не мыли. И если некоторые домашние питомцы все же покорно ждут и переносят эти ужасные мучения водой, другие сопротивляются до последнего. Тем не менее вид наших любимых котиков и собак после принятия горячей ванны просто бесценен - в одном только взгляде можно прочитать всю ненависть мира к этой проклятой традиции мыть животных.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Собаки, Животные, Коты, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Питомцы, Домашние любимцы, Умора, Хохот.
19:45 Вс, 19 Май 2019 Телеграф
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