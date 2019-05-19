"Тебе конец, хозяин": смешные фото животных, которые ненавидят мыться Многие владельцы кошек и собак знают, что их любимцы отдадут все что угодно, лишь бы их не мыли. И если некоторые домашние питомцы все же покорно ждут и переносят эти ужасные мучения водой, другие сопротивляются до последнего. Тем не менее вид наших любимых котиков и собак после принятия горячей ванны просто бесценен - в одном только взгляде можно прочитать всю ненависть мира к этой проклятой традиции мыть животных.