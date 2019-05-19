Самые жесткие приколы: в этих фотографиях вся суть деревенской жизни

Деревенские в большинстве своем презрительно относятся к городским, считая их напыщенными индюками. Но в то же время любят переложить на свой лад городские мотивы. Так появляются тракторы с открытым верхом и селфи-вилы вместо селфи-палки. Впрочем, колорит российской деревни распространяется далеко за пределы подражания чему-либо. Это совершенно особенный мир, который аршином общим не измерить.