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Среда, 22.05.2019
Что происходит: смешные снимки из серии "показалось"
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Что происходит: смешные снимки из серии "показалось"

Верить своим глазам стоит только в ограниченном количестве моментов - и фотографии частенько не входят даже в топ-10. Ведь как только Меркурий оказывается в третьем доме, ветер меняет направление, а модели сдвигаются чуть левее, сразу же выходит снимок, который получается покруче любой головоломки. И такие визуальные задачки хочется разглядывать еще и еще - ведь что может быть лучше старых добрых иллюзий.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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20:12 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
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