Что происходит: смешные снимки из серии "показалось" Верить своим глазам стоит только в ограниченном количестве моментов - и фотографии частенько не входят даже в топ-10. Ведь как только Меркурий оказывается в третьем доме, ветер меняет направление, а модели сдвигаются чуть левее, сразу же выходит снимок, который получается покруче любой головоломки. И такие визуальные задачки хочется разглядывать еще и еще - ведь что может быть лучше старых добрых иллюзий.