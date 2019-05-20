"Евровидение 2019": уморительные мемы о финале конкурса В ночь с 18 на 19 мая отгремело масштабное международное музыкальное событие - песенный конкурс "Евровидение-2019", который в этом году проходил в Тель-Авиве (Израиль). Множество зрителей в этот вечер прильнули к телеэкранам, болея за своих любимцев. Так кто же победил? На 1 месте расположился исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс, на втором оказался представитель Италии Махмуд, а на третьем Сергей Лазарев из России, повторивший свой результат 2016 года. Мы подобрали самые смешные мемы сети о "Евровидении 2019". Наслаждайтесь!