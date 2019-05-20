Скачать
Среда, 22.05.2019
"Евровидение 2019": уморительные мемы о финале конкурса
1 / 29

"Евровидение 2019": уморительные мемы о финале конкурса

В ночь с 18 на 19 мая отгремело масштабное международное музыкальное событие - песенный конкурс "Евровидение-2019", который в этом году проходил в Тель-Авиве (Израиль). Множество зрителей в этот вечер прильнули к телеэкранам, болея за своих любимцев. Так кто же победил? На 1 месте расположился исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс, на втором оказался представитель Италии Махмуд, а на третьем Сергей Лазарев из России, повторивший свой результат 2016 года. Мы подобрали самые смешные мемы сети о "Евровидении 2019". Наслаждайтесь!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Смех, Настроение, Евровидение, Юмор, Позитив, Мем, Умора, Прикол, Хохот, Евровидение 2019.
19:11 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь