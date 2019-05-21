Ожидание и реальность в прикольных гифках К сожалению, далеко не всегда наши ожидания могут совпадать с реальностью, что лишь только в очередной раз доказывают гифки в продолжении поста. Далее вы увидите множество моментов, показывающих, как что-то должно было выглядеть, и как оно выглядит в действительности.