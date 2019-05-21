Курьезные фотографии, на которых не поймешь, что происходит

Предлагаем ненадолго окунуться в мир абсурда, странностей и неадекватности, чтобы убедиться в своей нормальности. если ни одна из этик фотографий вам не понятна, значит, с вашим психическим здоровьем все в порядке! От странного знака с изображением комара, уносящего человека в своих лапах, и кед из пиццы до человека-смартфона и любителя пылесосить снег на улице - взгляните на эти странные и абсурдные фотографии, которым просто невозможно найти никакого логического объяснения!