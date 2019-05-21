Скачать
Вторник, 21.05.2019
Курьезные фотографии, на которых не поймешь, что происходит
1 / 31

Курьезные фотографии, на которых не поймешь, что происходит

Предлагаем ненадолго окунуться в мир абсурда, странностей и неадекватности, чтобы убедиться в своей нормальности. если ни одна из этик фотографий вам не понятна, значит, с вашим психическим здоровьем все в порядке! От странного знака с изображением комара, уносящего человека в своих лапах, и кед из пиццы до человека-смартфона и любителя пылесосить снег на улице - взгляните на эти странные и абсурдные фотографии, которым просто невозможно найти никакого логического объяснения!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Приколы, Что здесь происходит, Курьезные фото.
13:34 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь