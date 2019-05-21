Веселые диалоги и комментарии от юмористов в соцсетях

Не проходите мимо, ведь некоторые фото далее точно заставят вас улыбнуться. Угрызения совести, когда пытаешься наказать своего кота, шутка над девушкой, вызвавшая бурную реакцию, кофе с "облачком" из сладкой ваты и еще много картинок, поднимающих настроение.