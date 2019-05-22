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Четверг, 23.05.2019
А вот так выглядят обычные будние дни в Австралии - ничего особенного!
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А вот так выглядят обычные будние дни в Австралии - ничего особенного!

Австралия далека от нас как в географическом плане, так и социально-бытовом. То, что тамошним аборигенам кажется нормой, у нас вызывает приступ паники. Прежде всего это, конечно же, фауна. Крокодилы, разгуливающие по городу, пауки гигантских размеров - европейцу во все это сложно поверить. Тем не менее, эта подборка кадров заставит вас содрогнуться.
umoritelno.com
Фото: pixabay.com
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16:58 Ср, 22 Май 2019 Телеграф
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