А вот так выглядят обычные будние дни в Австралии - ничего особенного!

Австралия далека от нас как в географическом плане, так и социально-бытовом. То, что тамошним аборигенам кажется нормой, у нас вызывает приступ паники. Прежде всего это, конечно же, фауна. Крокодилы, разгуливающие по городу, пауки гигантских размеров - европейцу во все это сложно поверить. Тем не менее, эта подборка кадров заставит вас содрогнуться.