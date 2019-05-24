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Пятница, 24.05.2019
"Теперь выгляжу как ребенок": смешные фото мужчин, которые сбрили бороды
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"Теперь выгляжу как ребенок": смешные фото мужчин, которые сбрили бороды

В то же время избавление от привычных волос на лице может стать шоком - и для самого мужчины, и для окружающих. Кто-то при этом молодеет лет на 20 и теряет суровое обаяние, а кто-то становится гораздо опрятнее и симпатичнее. Кому борода идет, а кому нет? Посмотрев на эти снимки, можно попробовать вывести некоторые закономерности.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Мужчины, Смех, Веселье, Забавные мужчины, Мужчины без бороды, Побрился, Похож на ребенка.
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