Когда день не заладился с утра: сплошные казусы да упсы

Иногда наши дни идут не так, как мы планировали с утра, сопровождаясь всевозможными казусами, к которым мы бываем не готовы. Оторвавшаяся дверца от плиты, улетевший зонтик, "налет" попугаев, заправка "Shell", превратившаяся в ад, и многие другие сцены из повседневной жизни разных людей — в очередной коллекции фотографий!