Горячая партия фото-приколов для безудержного смеха Сегодня в выпуске: о кошачей еде с юмором; любовь - это... ; коляска для мальчиков со встроенными погремушками; монстры на кухне утром; крокодил Гена - Дрогон и Дайнерис Чебурашка; связь Бена Старка и Алисы Селезневой; как спят люди разных профессий; кто такие бородатые люди и другие приколычи.