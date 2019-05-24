Сильный и независимый: позитивные папочки, которые готовы на все ради своих детей

Если кому-то кажется, что папы не умеют воспитывать дочек, он ошибается. Папа - это всегда веселье, шутки, креатив и готовность сделать для своей любимой доченьки всё, что угодно. И фотографии собранные в этом обзоре - лучшее тому подтверждение.