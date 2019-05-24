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Пятница, 24.05.2019
"Игра мультфильмов": герои "Игры престолов" в виде персонажей советских мультфильмов
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"Игра мультфильмов": герои "Игры престолов" в виде персонажей советских мультфильмов

"Игра престолов" закончилась, фанаты слезно попрощались с сериалом, и настала прекрасная пора обыгрывания всего, что содержали в себе 8 сезонов сего отменного зрелища. Художник из Сыктывкара, работающий под псевдонимом Prokky, тоже не остался в стороне и решил преобразить внешний вид основных героев ИП, ловко и вдумчиво совместив их образы с любимыми нами персонажами советских мультфильмов. Нарисовано более чем симпатично, роли подобраны идеально - чем этот кроссовер не один из лучших, что мы видели?
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Сериал, Настроение, Игра престолов, Позитив, Рисунок, Game of Thrones, Умора, Прикол, Иллюстрация, Хохот.
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