"Игра мультфильмов": герои "Игры престолов" в виде персонажей советских мультфильмов "Игра престолов" закончилась, фанаты слезно попрощались с сериалом, и настала прекрасная пора обыгрывания всего, что содержали в себе 8 сезонов сего отменного зрелища. Художник из Сыктывкара, работающий под псевдонимом Prokky, тоже не остался в стороне и решил преобразить внешний вид основных героев ИП, ловко и вдумчиво совместив их образы с любимыми нами персонажами советских мультфильмов. Нарисовано более чем симпатично, роли подобраны идеально - чем этот кроссовер не один из лучших, что мы видели?