Забавные опоссумы, которые прям умиляют всем своим видом На западе большинство людей считают опоссумов вредителями, которые то и дело роются в мусоре, и просто отвратительными животными. Но многие заводят таких зверьков в качестве домашних питомцев, и не нарадуются этим очаровашкам. Аккаунт в Твиттере #PossumEveryHour каждый час публикует забавные фото из жизни домашних и диких опоссумов, чтобы препятствовать плохой репутации этих зверьков. Несмотря на то, что многие считают их грязнулями, опоссумы весьма чистоплотны, и часто убирают за другими. Они также уничтожают нежелательных гостей тараканов, сверчков, жуков, крыс, мышей, змей, и останки животных. В общей сложности существует более 65 видов опоссумов.