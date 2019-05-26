Люди хотели пронести на самолет вот эти вещи и им отказали: хм, почему же...

Фотоколлекция самых разных вещей, которые были изъяты у пассажиров, собиравшихся пронести их с собой в салон самолета. Этим людям явно нужно перечитать перечень тех предметов, которые нельзя брать в ручную кладь.