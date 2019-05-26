Очередная подборка фото-приколов на случай, если вы немного приуныли

Сегодня в выпуске: философский совет для тех, кто любит; буратино и выжигатель; бостон динамикс по-русски; вся правда о готовке еды женщинами; в чем прикол собирать грибы; добрый совет всем водителям авто; когда ты прекрасен и не видишь смысла это скрывать; голуби в метро и множество других приколов - все для вашего настроения!