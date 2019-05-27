Милые фотографии енота, которые точно вас улыбнут В прошлом году жительница Багамских островов Роузи Кемп нашла маленького енота, который упал с дерева. У животного была сломана нога. Его мать найти не удалось, потому Роузи и ее дочь Лора решили взять енотика к себе и назвать его Пампкин. В конечном итоге Пампкин освоилась и стала жить у Лоры и ее мужа. "Она привыкла к нам и к нашим двум собакам и следует за нами везде, - говорит Лора. - Теперь она думает, что она тоже собака!"