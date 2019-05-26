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Смешные картинки о популярном хэштеге "10 Year Challenge"
Недавно интернет-пользователи по всему миру заполонили сеть снимками с хэштегом #10YearChallenge. Суть забавной акции заключалась в том, чтобы сравнить, каким ты быль десять лет назад, и какой ты сегодня. Но самые творческие участники акции не остановились на сравнении фотографий и создали очень смешные коллажи на тему "было/стало". Многие из них настолько жизненны, что касаются каждого из нас!
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