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Воскресенье, 26.05.2019
Смешные картинки о популярном хэштеге "10 Year Challenge"
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Смешные картинки о популярном хэштеге "10 Year Challenge"

Недавно интернет-пользователи по всему миру заполонили сеть снимками с хэштегом #10YearChallenge. Суть забавной акции заключалась в том, чтобы сравнить, каким ты быль десять лет назад, и какой ты сегодня. Но самые творческие участники акции не остановились на сравнении фотографий и создали очень смешные коллажи на тему "было/стало". Многие из них настолько жизненны, что касаются каждого из нас!
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Умора, Прикол, Хэштег, Хохот.
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