Забавные доказательства того, что некоторые строители ненавидят ваши селфи в ванной

Фотографировать собственное лицо в отражении зеркала в ванной какого-нибудь ресторана или отеля — это уже «классика» жанра. Но что делать, если уж очень хочется сделать селфи, а все зеркала «кривые», продемонстрировали вот эти ребята.