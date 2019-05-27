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Бывает: всякие неприятности, которые могут случиться в повседневной жизни
Всякие мелкие, и не очень мелкие, неприятности, которые случаются у людей в повседневной жизни. Иногда это могут быть сущие мелочи, которые мы принимаем близко к сердцу, но порой последствия подобных неудач могут быть куда более серьезными. С теми и другими типами фейлов нас с вами познакомят фото из этой подборки.
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