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Вторник, 28.05.2019
Snapchat в музее: а что, если фильтр, меняющий пол, использовать на экспонатах
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Snapchat в музее: а что, если фильтр, меняющий пол, использовать на экспонатах

Дира Венкатраман (Dheera Venkatraman) — выпускник факультета электротехники и информации Массачусетского технологического института (MIT) и энтузиаст в области технологий, предпринимательства, дизайна, путешествий, культуры, классической музыки, оптики и фотографии. На самом деле, он не музейный человек, и также не является пользователем популярного сейчас приложения Snapchat, но ему пришла идея использовать приложение, меняющее лица, в художественном музее. Он не смог устоять и отправился в Центр искусств Кантора при Стэнфордском университете (Stanford’s Cantor Arts Center) с фильтром, меняющим пол, наготове.
Фото: bugaga.ru
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