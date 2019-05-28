Snapchat в музее: а что, если фильтр, меняющий пол, использовать на экспонатах

Дира Венкатраман (Dheera Venkatraman) — выпускник факультета электротехники и информации Массачусетского технологического института (MIT) и энтузиаст в области технологий, предпринимательства, дизайна, путешествий, культуры, классической музыки, оптики и фотографии. На самом деле, он не музейный человек, и также не является пользователем популярного сейчас приложения Snapchat, но ему пришла идея использовать приложение, меняющее лица, в художественном музее. Он не смог устоять и отправился в Центр искусств Кантора при Стэнфордском университете (Stanford’s Cantor Arts Center) с фильтром, меняющим пол, наготове.