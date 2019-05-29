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Среда, 29.05.2019
Уровень мимишности зашкаливает: позитивные опоссумы захватывают интернет
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Уровень мимишности зашкаливает: позитивные опоссумы захватывают интернет

На западе большинство людей считают опоссумов вредителями, которые то и дело роются в мусоре, и просто отвратительными животными. Но многие заводят таких зверьков в качестве домашних питомцев, и не нарадуются этим очаровашкам. Аккаунт в Твиттере #PossumEveryHour каждый час публикует забавные фото из жизни домашних и диких опоссумов, чтобы препятствовать плохой репутации этих зверьков. Несмотря на то, что многие считают их грязнулями, опоссумы весьма чистоплотны, и часто убирают за другими. Они также уничтожают нежелательных гостей тараканов, сверчков, жуков, крыс, мышей, змей, и останки животных. В общей сложности существует более 65 видов опоссумов. Взгляните на эти очаровательные мордочки.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Животные, Смех, Настроение, Юмор, Радость, Веселье, Опоссум, Умора, Прикол, Хохот.
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