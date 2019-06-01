Бог фотошопа: забавные снимки на основе картинок из фотостоков Аниматор Мэтью Весково (Matthew Vescovo) из Лос-Анджелеса видит огромный потенциал для творчества в снимках с фотостоков и делает на их основе свои креативные фотобомбы. С помощью фотошопа он добавляет себя на стоковые фото, благодаря чему они становятся более интересными и забавными.