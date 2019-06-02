Лето пришло: отборные летние лайфхаки, которые помогут спастись от жары Это лето обещает быть жарким. А потому надо будет не только наслаждаться теплом, но и как-то выживать. В этой подборке представлены удивительные советы и хитрости, которые помогут защититься от солнышка.