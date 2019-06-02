Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Лето пришло: отборные летние лайфхаки, которые помогут спастись от жары
1 / 22

Лето пришло: отборные летние лайфхаки, которые помогут спастись от жары

Это лето обещает быть жарким. А потому надо будет не только наслаждаться теплом, но и как-то выживать. В этой подборке представлены удивительные советы и хитрости, которые помогут защититься от солнышка.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Жара, Лето, Смех, Курьез, Смешно, Хорошее настроение, Смешные моменты, Приколы, Прикол, Смешной, Как спастись от жары, Хохот, Пришло лето, Что поможет от жары.
11:32 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь