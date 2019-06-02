"Хозяин, не будь жадиной": позитивные коты-попрошайки Первое правило все котов - кот всегда голоден! Даже если кот только что поел, он все равно голоден, особенно если обнаружил вкусняшку. Все, что требуется от хозяев - вовремя заметить мордашку, сигнализирующую о безумном голоде хищника! И если ваш котик ведет себя, как наши сегодняшние пушистые герои, мы можем дать вам один совет - кормите! Скорее кормите его!