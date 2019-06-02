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Воскресенье, 02.06.2019
"Хозяин, не будь жадиной": позитивные коты-попрошайки
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"Хозяин, не будь жадиной": позитивные коты-попрошайки

Первое правило все котов - кот всегда голоден! Даже если кот только что поел, он все равно голоден, особенно если обнаружил вкусняшку. Все, что требуется от хозяев - вовремя заметить мордашку, сигнализирующую о безумном голоде хищника! И если ваш котик ведет себя, как наши сегодняшние пушистые герои, мы можем дать вам один совет - кормите! Скорее кормите его!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Коты, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Питомцы, Домашние любимцы, Умора, Хохот.
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