|
|
Нежданчик на заднем плане: актеры массовки, которые немного облажались
Работа у массовки низкооплачиваемая, но веселая. Наверное, поэтому их так часто тянет поржать в кадре. А еще они тупят, переигрывают или пялятся в камеру, уверенные, что, когда главная звезда на первом плане, на них вряд ли кто обратит внимание. Отчасти они правы, но при повторном просмотре замечаешь, как из-за халтуры статистов на заднем плане порой происходят уморительные вещи.
"Крокодиловы слезы": смешные картинки о том, как было бы сложно этому животному в мире людей
Будьте бдительны: самые опасные насекомые мира (Фото)
"Хозяин, не будь жадиной": позитивные коты-попрошайки
Стильно и оригинально: лучшие идеи дизайна интерьера в стиле ретро
Необычная красота детей от родителей разных национальностей (Фото)
Как сохранить красоту и здоровье: витамины, которые крайне необходимы женскому организму
А вы до сих пор не знали: главные научные заблуждения, в которые продолжают верить
Яркие моменты финала Лиги чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль (Фото)
Помогите своему ребенку найти любимое хобби: мальчик из Эфиопии стал известным благодаря вязанию
Этот кот стал воплощением уныния, отчаяния и безнадежности
Настройся на позитив: наглые люди и животные, умеющие испортить фото
Прикольные картинки для истинных юмористов
Прически 2019: стильные летние укладки волос в пучок
Он вам точно не изменяет: несколько признаков, которые это доказывают
Лето пришло: отборные летние лайфхаки, которые помогут спастись от жары
Потрясающие ботанические сады со всего мира, которые очаруют вас с первого взгляда
Оказывается не только яхты и машины имеют космические цены: самые дорогие животные в мире
Вагоны метро в городе Тайбэй переделали на спортивные площадки
Нелегкая судьба голливудского актера Дэнни Трехо
Идеальные позы для сна: фото очаровательных щеночков, которые вас умилят
"Смой это": смешные женщины, которые явно не дружат с косметикой
Дикие животные Национального парка Гранд-Титон в объективе (Фото)
Интересные факты о Аргентинском леднике Перито Морено
Будьте повнимательней: лучшие рекомендаций для профилактики инсульта
Начинай утро правильно: что нельзя есть на завтрак