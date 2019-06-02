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Воскресенье, 02.06.2019
Нежданчик на заднем плане: актеры массовки, которые немного облажались
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Нежданчик на заднем плане: актеры массовки, которые немного облажались

Работа у массовки низкооплачиваемая, но веселая. Наверное, поэтому их так часто тянет поржать в кадре. А еще они тупят, переигрывают или пялятся в камеру, уверенные, что, когда главная звезда на первом плане, на них вряд ли кто обратит внимание. Отчасти они правы, но при повторном просмотре замечаешь, как из-за халтуры статистов на заднем плане порой происходят уморительные вещи.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Съемки, Смех, Настроение, Актер, Радость, Умора, Прикол, Массовка, Хохот.
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