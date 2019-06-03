Адекват не их формат: забавные наряды покупателей в супермаркетах

Наверняка многим знакомо то чувство, когда дома вдруг не оказалось молока, а утренний кофе просто необходим, поэтому надо быстренько забежать в супермаркет. А одеваться ужасно лень, поэтому вы не задумываясь натягиваете то, что под руку попалось. Нам кажется, именно так можно объяснить внешний вид большинства героев этого поста. В США случаев, когда в супермаркеты приходят покупатели, мягко говоря, причудливо одетые, великое множество. Даже существует сайт peopleofwalmart.com, куда выкладывают такие фотографии.