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Понедельник, 03.06.2019
Адекват не их формат: забавные наряды покупателей в супермаркетах
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Адекват не их формат: забавные наряды покупателей в супермаркетах

Наверняка многим знакомо то чувство, когда дома вдруг не оказалось молока, а утренний кофе просто необходим, поэтому надо быстренько забежать в супермаркет. А одеваться ужасно лень, поэтому вы не задумываясь натягиваете то, что под руку попалось. Нам кажется, именно так можно объяснить внешний вид большинства героев этого поста. В США случаев, когда в супермаркеты приходят покупатели, мягко говоря, причудливо одетые, великое множество. Даже существует сайт peopleofwalmart.com, куда выкладывают такие фотографии.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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