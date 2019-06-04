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Вторник, 04.06.2019
Настоящие фрутоняшки: идеи забавной подачи фруктов и овощей
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Настоящие фрутоняшки: идеи забавной подачи фруктов и овощей

Кулинарная креативщица Sine, также известная как Foodbites, оживляет фрукты и овощи, превращая их в милых персонажей. От банановых пингвинов до клубничных мышей, каждое съедобное произведение искусства демонстрирует ее игривое чувство юмора и безграничный креатив. Творческая мать троих детей наглядно показывает, что приготовление еды не должно быть рутиной, и ее более 247 тысяч подписчиков в Instagram с ней согласны. Её необычные блюда могут украсить день каждого!
bugaga.ru
Фото: Instagram
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Фрукты, Еда, Овощи, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Курьез, Веселье, Умора, Прикол, Foodbites, Фут-блогер, Фут-художник, Не ешь меня.
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