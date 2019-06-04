Настоящие фрутоняшки: идеи забавной подачи фруктов и овощей Кулинарная креативщица Sine, также известная как Foodbites, оживляет фрукты и овощи, превращая их в милых персонажей. От банановых пингвинов до клубничных мышей, каждое съедобное произведение искусства демонстрирует ее игривое чувство юмора и безграничный креатив. Творческая мать троих детей наглядно показывает, что приготовление еды не должно быть рутиной, и ее более 247 тысяч подписчиков в Instagram с ней согласны. Её необычные блюда могут украсить день каждого!