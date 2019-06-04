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Вторник, 04.06.2019
А ведь это твои лучшие годы: эти родители в молодости были в сто раз круче тебя
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А ведь это твои лучшие годы: эти родители в молодости были в сто раз круче тебя

Проблема отцов и детей вечна, как сама жизнь. Юные не желают понимать стариков, заботы старшего поколения кажутся им несерьезными, а само это поколение - смешным и нелепым. Но иногда один взгляд на старые фотографии в семейном альбоме способен расставить все точки над "i".
nashideti.temaretik.com
Фото: nashideti.temaretik.com
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