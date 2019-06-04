А ведь это твои лучшие годы: эти родители в молодости были в сто раз круче тебя

Проблема отцов и детей вечна, как сама жизнь. Юные не желают понимать стариков, заботы старшего поколения кажутся им несерьезными, а само это поколение - смешным и нелепым. Но иногда один взгляд на старые фотографии в семейном альбоме способен расставить все точки над "i".