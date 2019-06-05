Что здесь происходит: самые нелепые ситуации в метро

В очередной раз предлагаем спуститься в метро и взглянуть на странных, эксцентричных и привлекающих внимание пассажиров метрополитена. Парень с рогами, мачо в рейтузах, фанатка желтого цвета, модница в леопардовых лосинах, крякающая пассажирка и еще много-много тех, мимо которых невозможно пройти просто так…