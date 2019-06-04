Необычные предпочтения: блюда, которые вы не рискнете попробовать

Некоторым людям нужно просто запретить заходить на кухню! Потому что то, что в итоге выходит из духовки или выкладывается на тарелку, вызывает множество вопросов. Этих же людей, впрочем, лучше вообще к еде не подпускать!