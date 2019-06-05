Неудача - их второе имя: уморительные снимки от победителей по жизни

Неудачи случаются с каждым. Одно дело, когда досадное недоразумение теряется на фоне хороших событий. К вечеру остается впечатление в целом хорошего или самого обычного дня. Другое дело, когда события складываются самым непостижимым образом. В какой-то момент вы понимаете, что лучше было остаться дома, чтобы под защитой родных стен дождаться благосклонности судьбы.