Ну и как тут устоять: милые и забавные собаки-попрошайки

Многие хозяева собак сталкивались с такой ситуацией: вы приготовили себе еду и хотите насладиться лакомством, но тут внезапно появляется сначала чей-то мокрый нос, потом наглая морда и тот самый взгляд попрошайки. Это ваш пес учуял вкусненькое и то же хочет.