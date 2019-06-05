Главное найти правильный момент: позитивные фотобомбы, которые заставят вас хохотать Нам кажется, что требуется какой-то особенный вид удачи, чтобы сделать кадр в тот самый идеальный момент, который превратит обычную и ничем не примечательную фотографию в шедевр, при просмотре которого либо не сможешь остановить рвущийся наружу смех, либо с ужасом будешь представлять катастрофические последствия. Да и профессиональным фотографом быть необязательно, чтобы получить такой кадр, - все дело в моменте. Иногда лучшими фотографиями становятся те, к которым вы прилагали минимум усилий. И наоборот.