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Среда, 05.06.2019
Главное найти правильный момент: позитивные фотобомбы, которые заставят вас хохотать
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Главное найти правильный момент: позитивные фотобомбы, которые заставят вас хохотать

Нам кажется, что требуется какой-то особенный вид удачи, чтобы сделать кадр в тот самый идеальный момент, который превратит обычную и ничем не примечательную фотографию в шедевр, при просмотре которого либо не сможешь остановить рвущийся наружу смех, либо с ужасом будешь представлять катастрофические последствия. Да и профессиональным фотографом быть необязательно, чтобы получить такой кадр, - все дело в моменте. Иногда лучшими фотографиями становятся те, к которым вы прилагали минимум усилий. И наоборот.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Смех, Настроение, Шутки, Позитив, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Хохот.
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