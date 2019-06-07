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Пятница, 07.06.2019
Курьезные картинки из жизни полицейских
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Курьезные картинки из жизни полицейских

В работе полицейских, как и в работе людей других профессий, тоже есть свои маленькие удовольствия, развлечения и не только. И пока одни считают сотрудников полиции теми, с кем лучше вообще не иметь дела, другие сталкиваются с жестами отзывчивости, добра и помощи от них в самый нужный момент. А уж что говорить про детей, которые наслаждаются обществом дружелюбных людей в погонах!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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