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Курьезные картинки из жизни полицейских
В работе полицейских, как и в работе людей других профессий, тоже есть свои маленькие удовольствия, развлечения и не только. И пока одни считают сотрудников полиции теми, с кем лучше вообще не иметь дела, другие сталкиваются с жестами отзывчивости, добра и помощи от них в самый нужный момент. А уж что говорить про детей, которые наслаждаются обществом дружелюбных людей в погонах!
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