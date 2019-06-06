Самоирония и нотка черного юмора: социальная реклама, которая трогает до глубины души

Между коммерческой и социальной рекламами огромная разница. Когда смотришь на социалку, то она выглядет эстетично и от нее что-то екает в сердце. Сам подход создания иной, более душевный и со смыслом.