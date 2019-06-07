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Пятница, 07.06.2019
Главное поймать момент: забавная коллекция фотоснимков из прошлого
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Главное поймать момент: забавная коллекция фотоснимков из прошлого

Да, раньше фотографам тоже удавалось запечатлевать забавные сцены повседневной жизни, свидетелями которых они были. И эта коллекция снимков - наглядное тому подтверждение!
bugaga.ru
Фото: pixabay.com
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