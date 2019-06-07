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Пятница, 07.06.2019
Не такие уж и милые: смешной флешмоб неудачных снимков питомцев
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Не такие уж и милые: смешной флешмоб неудачных снимков питомцев

Любящим хозяевам кажется, что в их питомцах нет ни единого изъяна, и всех их можно выставлять в музеях в качестве эталонов хороших мальчиков и девочек. Но вот только с идеальностью братьев наших меньших не согласны камеры, линзы которых даже самого симпатичного Барбоса превратят в дворняжку из подворотни. Правда случаются такие фото крайне редко, и именно поэтому ценятся на вес золота. Пользовательница Твиттера под ником baby_b0nes предложила всем желающим отправить ей самые нелестные снимки своих питомцев, и первой же поделилась своим фотогеничным псом. Ну а остальные подхватили эту эстафету.
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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