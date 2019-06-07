Скачать
Пятница, 07.06.2019
Только родился, а уже познал тлен бытия: смешные младенцы, которые напоминают стариков
1 / 18

Только родился, а уже познал тлен бытия: смешные младенцы, которые напоминают стариков

Морщинистый лобик, беззубый ротик, нахмуренные бровки или, наоборот, радостная улыбка и отсутствие волос или их редкое наличие. Вы не поверите, но все это может быть характерными признаками не только пожилых людей, но и наоборот - самых маленьких. Как это ни странно, дети (особенно новорожденные) очень часто похожи на эдаких крохотных старичков: они хмурятся, морщинят лоб, а иногда и ведут себя как пожилые люди - плачут, кричат и постоянно чем-то недовольны. И тем не менее они такие очаровательные! Разве можно их не любить?
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Дети, Смех, Настроение, Позитив, Младенец, Радость, Веселье, Умора, Прикол, Хохот.
19:55 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь