Только родился, а уже познал тлен бытия: смешные младенцы, которые напоминают стариков

Морщинистый лобик, беззубый ротик, нахмуренные бровки или, наоборот, радостная улыбка и отсутствие волос или их редкое наличие. Вы не поверите, но все это может быть характерными признаками не только пожилых людей, но и наоборот - самых маленьких. Как это ни странно, дети (особенно новорожденные) очень часто похожи на эдаких крохотных старичков: они хмурятся, морщинят лоб, а иногда и ведут себя как пожилые люди - плачут, кричат и постоянно чем-то недовольны. И тем не менее они такие очаровательные! Разве можно их не любить?