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А так вот чем занимаются домашние питомцы, когда их никто не видит!
Пожалуй, хозяева домашних животных единогласно согласятся, что в их доме совсем не скучно. Их любимцы то и дело что-то вытворяют: то горшки с цветами перевернут, то ввяжутся в бой с воображаемым противником. Мы собрали 16 смешных фотографий, демонстрирующих, что делают домашние животные, когда никто не видит.
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