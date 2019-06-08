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Суббота, 08.06.2019
А так вот чем занимаются домашние питомцы, когда их никто не видит!
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А так вот чем занимаются домашние питомцы, когда их никто не видит!

Пожалуй, хозяева домашних животных единогласно согласятся, что в их доме совсем не скучно. Их любимцы то и дело что-то вытворяют: то горшки с цветами перевернут, то ввяжутся в бой с воображаемым противником. Мы собрали 16 смешных фотографий, демонстрирующих, что делают домашние животные, когда никто не видит.
pitomci.temadnya.com
Фото: pitomci.temadnya.com
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