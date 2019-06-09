Очередная порция милоты: позитивные детеныши животных

Выдалась тяжелая неделя? У нас есть кое-что, что поможет забыть о накопившейся усталости и раздражении. На эту подборку невероятно милых детенышей животных невозможно смотреть без улыбки. Если покажется мало, можно зайти на канал в Reddit r/Aww, чтобы погрузиться в тотальное мимими. Но мы выбрали самых лучших, так что устраивайтесь поудобнее и готовьте носовые платочки на случай непредвиденных слез умиления.