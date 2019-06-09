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Воскресенье, 09.06.2019
Лето, солнце, море, пляж: смешные приколы с побережья
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Лето, солнце, море, пляж: смешные приколы с побережья

Лето - пора отпусков, поездок на море и забавных случаев, которые происходят на пляже! В этой коллекции вы увидите прикольные фотографии, сделанные отдыхающими в разных уголках планеты, но всех их объединяет одно - нечто необычное и забавное, свидетелями чего они стали. Будь то еноты, которые пришли "пополоскаться", краб, укравший один доллар и тащащий его в море, или "песочные замки" в форме дивана для более комфортного отдыха - людям не приходится скучать во время отпуска у моря!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Лето, Море, Пляж, Солнце, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Радость, Веселье, Умора, Прикол.
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