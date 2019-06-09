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Понедельник, 10.06.2019
Цена пяти минут тишины, или как развлекаются наши дети
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Цена пяти минут тишины, или как развлекаются наши дети

Жизнь с маленьким ребенком – это приключение, которое таит в себе множество непредсказуемых моментов. Дети постоянно находятся в движении, и если они устроили маме или папе 5 минут тишины, то не стоит радоваться. Родители показали, что натворили их цветы жизни, пока они ненадолго отвернулись. Предлагаем вам взглянуть на результаты трудов этих маленьких вредителей!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Дети, Родители, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Радость, Веселье, Умора, Развлечение, Хохот.
23:30 Вс, 9 Июнь 2019 Телеграф
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