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Забавный флешмоб: повторяем снимки детства
Возьмите себе на заметку: повторять сейчас фотографии из прошлого является крутой идее. Во-первых, детство стоит помнить и вспоминать, оно определяет тебя. Во-вторых, это станет прекрасным подарком родным и близким и вызовет много положительных эмоций. Да и просто прикольно выглядит.
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