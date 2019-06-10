Забавный флешмоб: повторяем снимки детства

Возьмите себе на заметку: повторять сейчас фотографии из прошлого является крутой идее. Во-первых, детство стоит помнить и вспоминать, оно определяет тебя. Во-вторых, это станет прекрасным подарком родным и близким и вызовет много положительных эмоций. Да и просто прикольно выглядит.