Опухшие мордочки: собаки, которые съели пчелу, а теперь об этом жалеют

Многие люди боятся пчел, хотя это довольно мирные насекомые, если их не трогать. Хуже всего, когда есть кто-то, кто не боится пчел и хочет с ними поиграть. Например, собака: ей не объяснишь, что нужно держаться от этих полосатых мух подальше. Эти собаки решили попробовать пчел на зуб и горько пожалели об этом. Вывод из этих фотографий может быть один: не оставляйте своего питомца на улице без присмотра, иначе потом придется везти его к ветеринару.