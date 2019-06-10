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Понедельник, 10.06.2019
Опухшие мордочки: собаки, которые съели пчелу, а теперь об этом жалеют
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Опухшие мордочки: собаки, которые съели пчелу, а теперь об этом жалеют

Многие люди боятся пчел, хотя это довольно мирные насекомые, если их не трогать. Хуже всего, когда есть кто-то, кто не боится пчел и хочет с ними поиграть. Например, собака: ей не объяснишь, что нужно держаться от этих полосатых мух подальше. Эти собаки решили попробовать пчел на зуб и горько пожалели об этом. Вывод из этих фотографий может быть один: не оставляйте своего питомца на улице без присмотра, иначе потом придется везти его к ветеринару.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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