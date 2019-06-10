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Понедельник, 10.06.2019
Щеночков любят все: эти фото способны растопить даже самое холодное сердце
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Щеночков любят все: эти фото способны растопить даже самое холодное сердце

Маленькие щенки – это воплощение добра и света на нашей планете. Они действительно великолепны! Смотрим.
lapyhvost.umoritelno.com
Фото: pixabay.com
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