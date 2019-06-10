Пушистые и не очень: снимки животных, милость которых зашкаливает

Попробуйте не улыбнуться после просмотра. Если, во время просмотра этих невероятно милых и смешных фотографий с животными, вы не улыбнулись, то… Да ничего. Просто вы бездушный человек!